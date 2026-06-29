Policía Estatal detiene a sujeto por delito contra la salud en Nezahualcóyotl

En el marco de la estrategia implementada por la actual administración, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), adscritos a la Dirección General de Policía de Género, realizaron la detención de un hombre por su probable participación en un hecho con apariencia de delito contra la salud en Nezahualcóyotl. Los hechos sucedieron cuando efectivos implementaban recorridos de vigilancia dentro del Operativo Violeta, acciones instruidas en las Mesas de Paz, y al circular por calles de la colonia Agua Azul detectaron a un sujeto que guardaba envoltorios en la bolsa de su pantalón.

(Foto: SSEM)

El sujeto, al notar la presencia policial, adoptó una conducta evasiva e intentó huir del lugar a pie. Esta acción generó una sospecha objetiva razonada, configurando un supuesto de flagrancia que facultó a los oficiales a descender de la unidad y, mediante controles provisionales preventivos, solicitarle una revisión física. La captura derivó de una sospecha objetiva razonada durante el Operativo Violeta, en estricto apego al debido proceso.

Tras llevar a cabo la inspección, localizaron en la bolsa delantera derecha de su pantalón seis bolsas de plástico color rosa con cierre hermético que contenían polvo blanco con características similares a la cocaína, los cuales fueron embalados como indicios. En la acción se aseguraron seis envoltorios de plástico con cierre hermético con polvo blanco con similitudes a la cocaína, que fueron embalados como datos de prueba sin requerir control judicial para su aseguramiento inmediato.

Ante el hallazgo, y luego de informar que poseer posibles sustancias prohibidas constituye un delito, los oficiales detuvieron a quien dijo llamarse Roberto «N», de 26 años. Después de hacerle saber los derechos que la ley le otorga, el detenido, junto con los indicios asegurados, fue trasladado y presentado ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación a fin de determinar su situación jurídica.

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