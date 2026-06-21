Policía Metropolitana recupera caja con mercancía valuada en 3 millones de pesos en Ecatepec

Como resultado de una pronta reacción, elementos de la Policía Metropolitana recuperaron una caja de tractocamión en Santa María Chiconautla, en el municipio de Ecatepec, que había sido robada con mercancía valuada en tres millones de pesos, la cual pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada. Mientras realizaban patrullajes de prevención del delito, los uniformados recibieron una alerta del Centro de Mando para la localización de un vehículo tipo caja seca, color blanco, que había sido reportado como robado.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables del robo y determinar si existen más vehículos involucrados en este ilícito. (Foto: Especial)

Al circular por avenida de Las Torres en la citada comunidad, los policías se percataron de un vehículo con las características reportadas en la alerta, el cual se encontraba mal estacionado. Al realizar la intervención preventiva, los uniformados observaron que estaba abandonado y procedieron a una inspección de la unidad pesada para verificar las placas de circulación con el Centro de Mando, el cual confirmó que contaba con reporte de robo vigente con una predenuncia.

Los oficiales solicitaron la intervención de una grúa concesionada para el traslado del vehículo, el cual transportaba aproximadamente 18 toneladas de azúcar con un valor estimado de tres millones de pesos. La mercancía y la unidad fueron llevadas a la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Transporte de Carga, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar las responsabilidades y continuar con las indagatorias.

La rápida actuación de los elementos de la Policía Metropolitana permitió la recuperación del tractocamión y su carga, evitando pérdidas económicas significativas para la empresa propietaria. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables del robo y determinar si existen más vehículos involucrados en este ilícito.

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