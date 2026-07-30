Policía municipal de Ecatepec detiene a tres sujetos por robo a tienda de conveniencia

Como resultado de una reacción inmediata, elementos de la Policía Metropolitana detuvieron a tres sujetos, uno de ellos menor de edad, quienes minutos antes al parecer habían robado una tienda de conveniencia en la colonia Izcalli Ecatepec.

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban patrullajes de prevención del delito y recibieron un llamado del Centro de Mando sobre un robo con violencia en una tienda Oxxo (Foto: Especial).

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban patrullajes de prevención del delito y recibieron un llamado del Centro de Mando sobre un robo con violencia en una tienda Oxxo, por tres masculinos que emprendían la huida a bordo de una motocicleta color negro sin placas hacia la colonia La Panorámica.

Al acudir al llamado, los uniformados tuvieron a la vista a los tres sujetos reportados y los interceptaron en calle Insurgentes, sitio a donde acudieron responsables de la tienda de conveniencia a identificaron a los hombres como quienes minutos antes habían amagado con un arma de fuego a un empleado para robarle dinero en efectivo de la cuenta del día, mientras otro cuidaba la entrada la entrada y otro más esperaba en la motocicleta.

Por estos hechos fueron detenidos Ángel Yael “N” de 19 años y Marlon Dilan “N”, además de un menor de 16 años a quien hallaron en posesión del arma de fuego con la que al parecer habría amagado a un cajero, también les hallaron el dinero en efectivo que habrían robado a los empleados.

También fue asegurada la motocicleta Italika, modelo FT150 GTS en la que viajaban los tres sujetos, quienes fueron presentados ante el ministerio público por el delito de robo con violencia.

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