Policía municipal de Toluca es vinculado a proceso por secuestro exprés con fines de extorsión

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de Luis Gerardo “N”, alias “Mando” , quien se desempeñaba como policía municipal de Toluca, por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

De ser encontrado responsable de los hechos, este sujeto podría alcanzar una condena de hasta 90 años de prisión. (Foto: SSEM)

De acuerdo con la investigación, el 26 de noviembre de 2025, Luis Gerardo “N”, en compañía de otros masculinos, ostentándose como miembros de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán y portando armas de fuego, presuntamente privaron de la libertad a la víctima y lo mantuvieron en cautiverio a bordo de un automóvil. Mediante amenazas y violencia física, le exigieron que dejara de vender su mercancía y, de continuar haciéndolo, tendría que pagar una cuota quincenal, desapoderándolo en ese momento de la cantidad de treinta y cinco mil pesos, para después liberarlo.

El avance de la investigación permitió identificar al probable responsable. El Agente del Ministerio Público solicitó al Juez una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada, permitiendo ponerlo a su disposición e ingresarlo al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito.

Tras analizar los datos de prueba, una Autoridad Judicial determinó su vinculación a proceso, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con información de la Fiscalía, este sujeto, al parecer, mantenía vínculos con una banda dedicada al robo a casa habitación proveniente del Valle de México, que opera en los municipios de Toluca y Metepec, a quienes, aprovechándose de su cargo, les facilitaba vigilancia y monitoreo mientras perpetraban los robos.

Esta acción contó con las facilidades de la Policía Municipal de Toluca y se enmarca dentro de la Operación Enjambre. En caso de ser declarado responsable, podría alcanzar una sentencia de hasta 90 años de prisión. No obstante, debe ser considerado inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

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