Policía Municipal de Toluca recupera dos vehículos robados; hay un detenido

La Dirección General de Seguridad y Protección realizó la detención de un joven de 21 años en Capultitlán tras ser sorprendido conduciendo un vehículo con motor robado; asimismo, las autoridades locales lograron el aseguramiento de un automóvil abandonado con reporte de robo vigente en la colonia La Magdalena.

El conductor, identificado como Erick “N”, de 21 años, fue interceptado luego de ignorar la orden de detenerse mientras circulaba en un Nissan Tsuru blanco que presuntamente operaba como transporte irregular (Foto: Especial).

El conductor, identificado como Erick “N”, de 21 años, fue interceptado luego de ignorar la orden de detenerse mientras circulaba en un Nissan Tsuru blanco que presuntamente operaba como transporte irregular.

Al revisar la unidad y consultar sus datos en Plataforma México, los agentes de Sustentabilidad Vial detectaron que el motor tenía reporte de robo con violencia desde 2016 en el municipio de Metepec.

El joven fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de encubrimiento por receptación.

En otro hecho, agentes de tránsito aseguraron un Volkswagen Golf modelo 1989 sin placas, abandonado en la colonia La Magdalena, el cual también contaba con reporte de robo vigente.

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