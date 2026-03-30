Policía municipal detiene huida de chofer de camión en calles de Santa Clara

Elementos del sector 9 de la policía municipal frenaron la huida del chofer de un camión torton que conducía a exceso de velocidad al parecer intoxicado, en calles de Santa Clara Coatitla, y a su paso provocó daños a otros vehículos además de que golpeaba a una mujer que viajaba con él.

El conductor iba al parecer intoxicado y provocó daños a vehículos. Viajaba con una mujer quien denunció que la iba golpeando (Foto: Especial).

Mientras los uniformados realizaban operativo de Recuperación de Vehículos detectaron un camión Dina Tortón blanco que circuló a exceso de velocidad y estuvo a punto de impactarlos, y que a su paso golpeó a al menos cinco vehículos.

Por ello, los elementos emprendieron una persecución y marcaron el alto por auto parlante, al que hizo caso omiso el chofer, además de que detectaron que la mujer que venía como acompañante gritaba para pedir auxilio.

Tras varios minutos de persecución, elementos de la policía municipal lograron frenar la huida del camionero en avenida Nacional esquina Galeana, y aseguraron a Manuel Salomón “N” de 25 años de edad.

La mujer de 23 años, que viajaba en el asiento del copiloto denunció que el hombre la venía golpeando, por lo que el sujeto fue presentado ante el Centro de Justicia para las Mujeres como probable responsable del delito de lesiones.

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