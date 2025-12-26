Policía Municipal y Marina detienen a dos buscados por robo en Toluca

Elementos de la policía municipal, en coordinación con Fuerza de Tarea Marina, detuvieron a dos sujetos por su probable participación en robo con violencia, quienes contaban con orden de aprehensión por robo a casa habitación en el municipio de Toluca, por lo que fueron trasladados al penal de Chiconautla y luego a la capital mexiquense.

Los dos sospechosos están sujetos a proceso penal por el delito de robo a casa habitación con violencia.

Durante patrullajes de prevención del delito, uniformados del Sector 17 fueron alertados por un hombre sobre dos sujetos que iban a bordo de una camioneta Jeep Cherokee, quienes al parecer robaron sus pertenencias en avenida Central, por lo que los uniformados los siguieron con apoyo de cámaras de vigilancia del Centro de Mando de Ecatepec y les dieron alcance en la misma vialidad, a la altura de la colonia Potrero Chico.

Por estos hechos fueron detenidos Daniel Alberto “N”, de 41 años de edad, quien fue integrante de corporaciones policiacas, y Ángel Eduardo “N”, de 37 años, a quienes hallaron una navaja y réplica de arma de fuego, por lo que fueron presentados ante el Ministerio Público.

Los dos sospechosos están sujetos a proceso penal por el delito de robo a casa habitación con violencia y contaban con un mandamiento judicial otorgado por el Centro de Control del Distrito Judicial de Toluca, con número de causa 2793/2025 y carpeta de investigación TOL/ICR/107/348258/25/12 y NUC: TOL/ICR/107/348258/25/12.

Los uniformados participaron en un operativo de seguridad para el traslado de los dos sujetos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla, en Ecatepec, en apoyo a personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Personal de Fuerza de Tarea Marina y elementos de GOES de la policía municipal brindaron apoyo y seguridad perimetral a la Policía de Investigación (PDI) durante el traslado de los imputados a la Fiscalía Regional de Ecatepec para su certificación médica y posterior traslado a la capital mexiquense, para ser presentados ante la autoridad judicial.

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