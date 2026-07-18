Policía municipal y Marina vigilan Fiesta Patronal de San Cristóbal en Ecatepec

Elementos de la policía municipal, Fuerza de Tarea Marina y Protección Civil vigilan las actividades de la Feria Patronal de San Cristóbal hasta el 2 de agosto, para garantizar que los festejos se desarrollen con paz y tranquilidad para los asistentes.

Las autoridades mantendrán vigilancia permanente durante toda la duración de la feria patronal para garantizar la seguridad de los asistentes. (Foto: Especial)

En el despliegue operativo participan elementos sectoriales, del Grupo de Operaciones Especiales, Policía Metropolitana, Tránsito, Prevención del Delito y Marina, quienes estarán presentes en eventos religiosos, procesiones y presentaciones artísticas masivas. Policía municipal y Marina vigilan la Fiesta Patronal de San Cristóbal para garantizar la seguridad de los asistentes hasta el 2 de agosto.

Los uniformados y cuerpos de emergencia estarán en los eventos religiosos y procesiones, además de las presentaciones artísticas masivas que forman parte de las tradiciones de los pobladores de la Cabecera Municipal. También elementos a bordo de bicicletas y binomios caninos realizarán recorridos pie tierra de proximidad social, mientras que la Célula de Búsqueda de Personas y la Unidad de Atención a Víctimas estarán en los eventos masivos. El despliegue operativo incluye elementos sectoriales, GOES, Policía Metropolitana y Marina para cubrir todas las actividades de la feria.

Personal de Protección Civil, Bomberos y Paramédicos vigilarán que se cumplan las medidas de seguridad y estarán pendientes para atender cualquier eventualidad con los asistentes. Se instalará un Puesto de Comando para Incidentes próximo al escenario ubicado en la explanada municipal, para coordinar las acciones de emergencia y mantener la seguridad durante los festejos.

En el primer fin de semana de actividades habrá procesión de ciclistas con abanderamiento por parte de Tránsito Municipal y por la tarde presentación de los grupos musicales Sonora Sabor Candela y Mi Banda El Mexicano. El domingo también habrá procesiones, teatro de circo y presentación de compañía de danza. Las autoridades mantendrán vigilancia permanente durante toda la duración de la feria patronal para garantizar la seguridad de los asistentes.

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