Policías estatales aseguran camioneta vinculada a robo de vehículo en Naucalpan

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), aseguraron una camioneta de alta gama presuntamente implicada en el robo de otra unidad en el municipio de Naucalpan. En la intervención también se detuvo a cuatro hombres y se aseguró una motocicleta.

En la intervención, se detuvo a cuatro personas, quienes fueron trasladadas ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades. (Foto: SSEM)

La acción policial se originó tras un reporte al número de emergencias 911 por el robo de una camioneta en la colonia Colón Echegaray. El análisis de las cámaras de vigilancia de la zona permitió identificar a la camioneta de alta gama como presuntamente involucrada. Posteriormente, se estableció la zona de confort tanto de este vehículo como de la unidad hurtada, la cual contaba con un dispositivo de rastreo GPS.

El seguimiento llevó a los efectivos a la colonia Lomas Verdes, donde se implementó un cerco de seguridad. En ese lugar se logró el aseguramiento de las dos camionetas involucradas y de una motocicleta adicional. Una de las unidades recuperadas contaba con un reporte de robo vigente.

En el sitio fueron detenidos cuatro hombres: Oscar “N”, de 27 años; Diego “N”, de 24 años; Alejandro “N”, de 21 años, y Julián “N”, de 20 años. Tras ser informados de sus derechos conforme a los protocolos de actuación, los detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Los vehículos y la motocicleta asegurados quedaron a disposición de la autoridad investigadora como parte de los indicios del caso.

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