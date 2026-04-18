Policías estatales capturan en Ecatepec a hombre que conducía vehículo implicado en robos de automóviles

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) aseguraron un vehículo y detuvieron a su conductor como probable responsable del robo de unidades motoras en el municipio de Ecatepec.

El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se resolverá su situación jurídica. (Foto: SSEM)

Tras una llamada al Número Nacional de Emergencias 9-1-1 reportando el hurto de un automóvil en calles del municipio de Coacalco, personal del Centro de Mando Estatal efectuó el análisis videográfico y determinó que un vehículo compacto de color rojo habría sido partícipe en los hechos, lo mismo que en dos eventos más en Tultitlán.

Con la consigna operativa para la localización de la unidad, los policías de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) de la SSEM recibieron una alerta de que un vehículo con características similares circulaba en calles de Ecatepec, por lo que montaron un cerco virtual en tiempo real para su aseguramiento y detención.

Miguel “N” , conductor del vehículo, fue detenido al no comprobar la legal posesión de este. El detenido y la unidad fueron remitidos ante la autoridad competente, donde se determinará su situación jurídica.

El vehículo implicado está relacionado con una banda delictiva dedicada al robo de automotores en municipios del Valle de México, de la capital del país, así como en el estado de Hidalgo, por lo que se ampliarán las indagatorias. La unidad se encuentra relacionada con al menos tres hurtos en Tultitlán y Coacalco.

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