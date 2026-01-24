Policías estatales detienen a presunto narcomenudista durante patrullaje en Chalco

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un hombre por su presunta implicación en delitos contra la salud durante un patrullaje de vigilancia en el municipio de Chalco. La intervención se realizó en el Barrio de San Sebastián como parte de la estrategia de seguridad emanada de las Mesas de Paz.

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados estatales, en labores de patrullaje, observaron que un individuo adoptó una actitud sospechosa e intentó evadirlos al percatarse de su presencia. Con el objetivo de verificar su comportamiento, los efectivos le dieron alcance y le solicitaron detenerse mediante comandos verbales.

Tras la detención preventiva, los policías procedieron a realizar una revisión física a la persona. (Foto: SSEM)

Durante la inspección, encontraron en una mochila tipo mariconera que portaba el sujeto un total de 25 bolsas de plástico que en su interior contenían hierba verde y seca con las características propias de la marihuana. También se aseguró un teléfono celular y una cantidad de dinero en efectivo.

Ante el hallazgo de la presunta droga, los oficiales informaron al individuo que la posesión de sustancias prohibidas constituye un delito y procedieron a su detención formal. El detenido fue identificado como Jesús «N», de 24 años de edad.

Una vez detenido, se le notificaron los derechos que la ley le confiere. Posteriormente, el hombre fue trasladado junto con la evidencia asegurada (la marihuana, el celular y el dinero) ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se iniciará la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica conforme a la ley.

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