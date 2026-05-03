Policías estatales detienen a probable implicado en secuestro exprés en Ecatepec

Personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvo a un hombre por su probable participación en el delito de secuestro exprés, aseguró un arma de fuego y recuperó un tractocamión, en el municipio de Ecatepec.

Un hombre señaló a su acompañante de 38 años por amagarlo con una pistola para robarle el tractocamión; se aseguró un revólver abastecido con cuatro cartuchos calibre 22 milímetros. (Foto: SSEM)

Cuando elementos del Agrupamiento de Fuerza de Acción y Reacción (FAR) desplegaban recorridos de seguridad contra el robo de vehículos, observaron a una persona sobre la vía Lechería-Texcoco, en las inmediaciones de la colonia Héroes Ecatepec, que les hacía señales desde un tractocamión de color azul, por lo que procedieron a solicitar detener su marcha.

En ese momento, el sujeto descendió de la pesada unidad y señaló que el otro pasajero, de nombre Félix “N” , de 38 años, lo amagó con una pistola y quería apropiarse del camión y el remolque acoplado.

Con base en los protocolos de actuación y a petición del afectado, se detuvo al sujeto, quien tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver abastecida con cuatro cartuchos útiles calibre 22 milímetros. Posteriormente, tanto el detenido como el tractocamión fueron trasladados con apoyo de una grúa ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

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