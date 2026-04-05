Policías estatales detienen en Tejupilco a probable integrante de grupo delictivo

Derivado de despliegues estratégicos, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de arma de fuego en el municipio de Tejupilco. Durante la intervención se aseguró una pistola, varios cartuchos útiles, posible droga, dinero en efectivo, tres celulares y equipo de radio comunicación.

El individuo posiblemente pertenece a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán. (Foto: SSEM)

Efectivos de la dependencia realizaban patrullajes de vigilancia como parte del Operativo Argos, acciones instruidas en las Mesas de Paz, al pasar sobre calles de la colonia Centro, en Tejupilco, observaron a un sujeto que, al notar la presencia policial, actuó de manera evasiva a las afueras de un establecimiento comercial.

Conforme a protocolo de actuación, le marcaron el alto para efectuar una revisión física. En una mochila tipo mariconera que portaba hallaron un arma de fuego calibre 9 milímetros, dos cargadores, 45 cartuchos útiles, dos envoltorios —uno con hierba verde y seca con características propias de la marihuana y otra con una sustancia cristalina similar al cristal— y seis mil pesos en efectivo.

Ante el hallazgo, los oficiales detuvieron a Álvaro “N”, de 35 años, quien refirió pertenecer a un grupo delictivo con orígenes en Michoacán, para el que al parecer realizaba labores de halconeo (vigilancia). También se le investiga por su probable participación en hechos violentos ocurridos el pasado 21 de julio de 2025, donde se registraron bloqueos y daños a patrullas oficiales.

Después de hacerle saber los derechos que la ley otorga, el detenido, junto con el arma de fuego, municiones y sustancias prohibidas, fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

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