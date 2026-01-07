Policías y bomberos llevan alegría a los niños; ayudan a la labor de los Reyes Magos

Elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca así como bomberos y paramédicos de la capital mexiquense se unieron a la labor de los Reyes Magos y entregaron juguetes a niñas y niños de distintas colonias del municipio.

Cumplen objetivo del alcalde Ricardo Moreno de estar cerca de la población (Foto: Especial).

Como parte de una acción de proximidad social orientada a fortalecer el vínculo con la población se llevó a cabo la entrega por parte de los uniformados durante recorridos y actividades de acercamiento ciudadano.

Las y los policías y los elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Toluca compartieron momentos de convivencia con las familias, privilegiando mensajes de cuidado, confianza y cercanía institucional.

Además, los niños recibieron los obsequios con entusiasmo de mano de las y los héroes locales, quienes llevaron sonrisas, ilusión y esperanza a cada hogar.

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