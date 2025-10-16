Ponen guapo al Mercado Juárez para las actividades del Alfeñique

Con una nueva imagen urbana y un alumbrado público moderno, funcional y eficiente, el Mercado Juárez y la delegación San Sebastián se llenan de luz, ahora con calles rehabilitadas y espacios públicos recuperados que fortalecen la seguridad en la zona y la dejan lista para vivir al máximo la tradición de Día de Muertos al ritmo de grandes artistas como los Tucanes de Tijuana.

Verifica Ricardo Moreno espacio para conciertos estelares de la Feria y Festival Cultural Alfeñique (Foto: Especial).

Acompañado por la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, Rocío También y por la Presidenta de la directiva de la LXII Legislatura mexiquense, Martha Azucena Camacho, y por la diputada Paola Jiménez, el alcalde Ricardo Moreno reiteró la importancia de la zona pues, además de su accesibilidad y ubicación estratégica, durante muchos años fue el alma económica y comercial de la ciudad y ahora será la sede de los conciertos estelares de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique, con lo que se impulsará el desarrollo económico, social y habitacional de esta parte de la ciudad abandonada durante muchos años.

Por esta razón, las 2 mil 500 luminarias censadas de la delegación fueron reemplazadas en su totalidad por unas LED inteligentes de última generación para iluminar los trayectos de los habitantes, comerciantes y del público porque, dijo, a partir de este jueves viene lo mejor, el principio de una nueva etapa para nuestra ciudad de las oportunidades y el progreso.

Asimismo, dijo que en materia de seguridad habrá cámaras de reconocimiento facial vinculadas con las bases de datos del Gobierno municipal para evitar la presencia de personas con antecedentes y, con ello, tener controlado el acceso para que sea un evento en paz, orden y de ambiente familiar.

Por su parte, el director general de Servicios Públicos, Gustavo Anaya, explicó que también se amplió la red de alumbrado público con la instalación de 11 postes y sus respectivas luminarias solares para reforzar el alumbrado en el parque Estado de México; aunado a eso, se instalaron 27 reflectores tipo estadio al interior de la plaza del Mercado Juárez y ocho barras LED en la torre del mercado así como mil 500 metros de cable para energizar las de la plaza.

De igual forma, se realizó limpieza de maleza en más de 11 mil 500 metros de guarniciones y banquetas; se podaron más de 64 mil metros cuadrados de pasto de áreas verdes, parques, jardines y camellones; cerca de 100 podas y conformación de árboles así como barrido manual a detalle en más de 870 metros lineales de la avenida Isidro Fabela y calles circundantes, barrido de más de 670 metros cuadrados en la explanada del mercado y del parque; estas acciones se llevarán a cabo de forma permanente durante los eventos.

Igualmente, se dio mantenimiento y rehabilitación del mobiliario urbano con la aplicación de más de 250 litros de pintura en para restaurar la infraestructura del parque, la torre, el barandal perimetral así como 51 bancas y postes de alumbrado.

También se repararon más de mil 200 metros cuadrados de rodamiento vial afectados por 550 baches mediante 58 toneladas de mezclas asfáltica en caliente y frío, además se realizaron más de 900 metros cuadrados de balizado vial y cruces peatonales para dar seguridad a quienes transitan el área.

A nombre de los vecinos y comerciantes establecidos, el delegado de San Sebastián, Clemente Agapito, agradeció los trabajos para mejorar la seguridad y calidad de vida, pues escuchó las necesidades de la comunidad y dio respuesta con acciones concretas, con lo que se refleja el interés de las autoridades para mejorar las condiciones de vida y fortalecer el vínculo entre el gobierno y la ciudadanía.

Después del evento, las autoridades realizaron un recorrido para verificar que todo esté listo para «la tucaniza» que bailarán al ritmo del acordeón este jueves 16 de octubre.

