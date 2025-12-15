Por festejos del Bicampeonato del Toluca FC, implementaran operativo y cierre de calles

A partir de las 16:00 horas se cerrará la circulación de la avenida Morelos con motivo del recorrido de celebración por el bicampeonato del Toluca FC, así como las calles Nicolás Bravo, Independencia, Juárez, Hidalgo, Paseo Vicente Villada hasta Venustiano Carranza.

Iniciará a las cuatro de la tarde desde el Estadio Nemesio Díez (Foto: Especial).

Los Diablos Rojos del Toluca festejarán con su afición en una caravana para que miles de seguidores les acompañen y vivan la pasión que les llevó al triunfo.

De acuerdo con el Gobierno de Toluca y la directiva del Club, el recorrido iniciará en el Estadio Nemesio Díez a las 17:30 horas, para avanzar por avenida Morelos, posteriormente incorporarse a Nicolás Bravo, tomar Independencia, Juárez, dar vuelta en Hidalgo hasta incorporarse a Vicente Villada y llegar a la Glorieta de Paseo Colón “El Águila”.

Con motivo de esta celebración deportiva, la Dirección General de Seguridad y Protección informó a través de Sustentabilidad Vial que las calles contempladas en el recorrido serán cerradas a la circulación vehicular por lo que se llama a la población y conductores a tomar vías alternas, o en su caso, evitar la zona y atender en todo momento las indicaciones del personal de vialidad y seguridad desplegado a lo largo del trayecto.

El gobierno municipal reiteró su invitación a vivir esta fiesta deportiva con orden y respeto, destacando que el bicampeonato de los Diablos Rojos representa un motivo de orgullo para Toluca y su afición, que una vez más teñirá de rojo las calles de la ciudad.

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