Por frente frío, Toluca espera cielo mayormente nublado

El valle de Toluca amaneció este martes con temperatura de 3 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 2 grados. Esperemos un día con cielo mayormente nublado, con bruma por la mañana.

La temperatura máxima en el valle de Toluca será de 18 grados, con ambiente templado frío. Tendremos vientos de dirección oeste y suroeste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es menor a 10 por ciento.

Cielo mayormente nublado, pronóstico para el valle de Toluca (Foto: SMN).



Para el estado de México, por la mañana pronóstico de cielo medio nublado, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con bancos de niebla y posibles heladas en zonas altas. Por la tarde, ambiente fresco a templado, cielo medio nublado sin lluvia.

La temperatura mínima en el estado de México será de 0 a 2 grados y la máxima de 20 a 22 grados. Tendremos viento dirección variable con velocidad de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 35 kilómetros por hora.

Masa de aire polar mantendrá ambiente frío

El frente frío número 27 se extenderá como estacionario sobre la península de Yucatán, interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, originando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz.

La masa de aire polar asociada al frente modificará gradualmente sus características térmicas, propiciando un ascenso de las temperaturas vespertinas, sin embargo, se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la mesa del norte y la mesa central, con bancos de niebla en Xalapa, Ciudad de México, Tecámac, Chihuahua, Culiacán, Toluca, Pachuca, Tuxtla Gutiérrez, Durango, Monterrey, así como en zonas montañosas de Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

El frente frío 27 se mantiene estacionario sobre México (Foto: SMN).



Se pronostica viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 50 a 70 kilómetros por hora en Veracruz, disminuyendo por la tarde.

Se prevé que el frente se disipe en el oriente del golfo de México durante la madrugada del miércoles.

La segunda tormenta invernal de la temporada mantendrá condiciones para la caída de nieve o aguanieve en Chihuahua y lluvia engelante en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas. Al final del día, se desplazará paulatinamente hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional.

El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará lluvias e intervalos de chubascos en estados del norte, occidente y sur del país.

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