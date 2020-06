Por primera vez, una mexicana ingresa a la Academia de Arte Teatral Ernst Busch de Berlín

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informó que la mexicana Teresa González Corona se ha convertido en la primera mexicana aceptada en la Academia de Arte Teatral Ernst Busch de Berlín.

Foto: Cortesía INBAL

La estudiante del segundo año de la licenciatura en Actuación en la Escuela Nacional de Arte (ENAT) audicionó con el papel de “Adela” de “La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca”. Cabe destacar que la mexicana fue aceptada el mismo día en que realizó su audición y fue seleccionada de entre mil 200 aspirantes, de los cuales únicamente 25 integrarán la generación 2020-2024.

La Ernst Busch es el primer conservatorio nacional de actuación de Alemania, fundado en 1905 por Max Reinhardt. Para acceder a ella, es necesario hablar alemán, por lo cual normalmente audicionan jóvenes de Alemania y Austria. Ante ello, la mexicana aprendió el idioma en menos de tres años.

En los años recientes, los montajes finales de la escuela se han presentado en la Schaubühne, uno de los foros más importantes de la capital alemana, y algunos de sus egresadas y egresados tienen contrato con compañías como las del Deutsches Theater Berlin, el Burgtheater Wien, la Schauspielhaus Dresden o la propia Schaubühne.

“Creo que también me dará mucho en otros sentidos, para poder regresar a mi país con algo que ofrecer. Soy una mexicana que estudiará actuación en una escuela alemana, y creo que ahí está la oportunidad de un intercambio entre dos culturas. Esto es de lo que más me emociona. Además, no me sentiré sola porque llevaré a México conmigo”, externó Teresa González Corona.

