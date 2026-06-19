Por quemar basura en vía pública remiten a un hombre ante el Juez Cívico

Elementos de la Policía Municipal de Toluca remitieron al Juzgado Cívico a Víctor Manuel “N”, de 26 años de edad, después de ser sorprendido quemando basura en la vía pública en la colonia Santa María de las Rosas.

Los elementos atendieron un reporte por un incendio menor en el cruce de Heriberto Enríquez y avenida Solidaridad Las Torres, lugar donde encontraron al individuo realizando el incendio (Foto: Especial).

Los elementos atendieron un reporte por un incendio menor en el cruce de Heriberto Enríquez y avenida Solidaridad Las Torres, lugar donde encontraron al individuo realizando el incendio, conducta considerada una falta administrativa conforme al Bando Municipal de Toluca y otras disposiciones estatales.

Luego de informarle sus derechos, fue trasladado al Juzgado Cívico de Toluca, donde se determinará la sanción correspondiente.

Las autoridades recordaron que la quema de basura genera contaminación y puede provocar incendios que ponen en riesgo a la población y su patrimonio, además de establecer que de acuerdo con el Código Estatal de Biodiversidad los responsables pueden hacerse acredores a una sanción que va de cien a 3 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, es decir, de 11,731 a 351,930 pesos.

En este sentido, el Gobierno municipal que encabeza el alcalde Ricardo Moreno, reitera el llamado a la ciudadanía para evitar estas prácticas y reportar cualquier incidente similar a través del número de emergencia 9-1-1.

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