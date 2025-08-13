Posicionan encuestas a Romina Contreras como la mejor alcaldesa del Edomex 

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, consolida su posición como la alcaldesa mejor calificada del Estado de México, además de ocupar las primeras posiciones a nivel nacional, como resultado del trabajo 24/7 que lleva a cabo para que esta demarcación siga avanzando en rubros como seguridad, obra pública, salud, educación, servicios públicos, así como desarrollo social y económico, entre otros.

on la evaluación de encuestadoras como Rubrum, Demoscopia Digital, Massive Caller y Electoralia, Romina Contreras suma 43 ocasiones consecutivas como la mejor calificada en el Estado de México y 20 veces a nivel nacional.

Los resultados de diversas encuestas como Rubrum, Demoscopia Digital, Massive Caller y Electoralia, correspondientes al mes de julio, coinciden en ubicar a Romina Contreras en la primera posición a nivel estatal en aprobación ciudadana, desempeño, confianza, seguridad, prestación de servicios públicos, infraestructura y cercanía ciudadana; con estas mediciones, suma 43 ocasiones consecutivas como la mejor calificada en el Estado de México y 20 veces en el lugar número uno del país.

Ejemplo de ello, es la más reciente encuesta de Rubrum, donde Romina Contreras ocupa la segunda posición entre las alcaldesas de todo el país; además, Massive Caller ubicó a Romina Contreras en primer lugar en comparación con sus homólogos mexiquenses, con una calificación de 65.6 por ciento.

A estas cifras, se suman las de Demoscopia Digital, donde la presidenta municipal de Huixquilucan obtuvo 66.7 por ciento de aprobación; mientras que, en la encuesta de Electoralia, la ciudadanía la evalúa con una calificación de 7.2 por ciento, en una escala del 1 al 10.

Al respecto, Romina Contreras destacó que, en los últimos 43 meses, periodo en el que se ha desempeñado como alcaldesa, Huixquilucan se ha posicionado como un referente a nivel estatal y nacional al implementar y mantener políticas públicas innovadoras, que ponen como prioridad a todos los sectores de la sociedad, tales como “Acción por la Educación”, “Huixquilucan Contigo 24/7”, a los que se suman un intenso programa de obra pública para el desarrollo de infraestructura, así como diversas estrategias de seguridad pública.

“Todas las encuestas coinciden en que contamos con una de las aprobaciones ciudadanas más altas del país y en la entidad, por ello, continuaremos trabajando 24/7 para que nuestro municipio siga avanzando y sea un ejemplo nacional. Agradezco su confianza y el respaldo a esta administración que mantendrá los esfuerzos para mejorar los servicios públicos, preservar la seguridad y seguir haciendo de Huixquilucanuno de los mejores lugares para vivir”, expresó.

Dichas casas encuestadoras aplicaron diversas metodologías, en el caso de Demoscopia Digital, realizó la evaluación con rigor científico y estadístico, aplicada a personas mayores de 18 años usuarios de WhatsApp, y cuenta con un margen de error de +/- 3.8 por ciento.

