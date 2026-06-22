Potros Salvajes 55 y más va por la revancha en la Liga VFA Diamond

El equipo de fútbol americano Potros Salvajes Veteranos 55+ (UAEMéx) se alista para la temporada 2026 de la liga de Veteranos. Los entrenamientos se llevan a cabo en las instalaciones del Estadio «Juan Josafat Pichardo» y el parque metropolitano de la capital mexiquense.

Si bien es cierto, que mucho de los jugadores ya no juegan, pero mantiene ese ímpetu de trascender en el fútbol americano tal y como lo describe el coach Luis Miguel Velázquez Orozco de Potros Salvajes Veteranos categoría 55+.

El equipo suma seis semanas de trabajo físico bajo el mando del profesor Memo García y quarterback del equipo. El coach comentó que la liga comienza el 19 de septiembre por lo que buscan llegar lo mejor preparado al comienzo de la temporada 2026.

Agregó, que el año pasado fueron sub campeones, así que van por la revancha quieren el campeonato, por lo que cada uno de los jugadores tiene como objetivo llegar a la final y ganarla.

Recordó que, fue un gran juego la final de la temporada pasada en el emparrillado, pero lamentablemente perdieron ante el equipo de Mastines Negros ambos equipos compite activamente son protagonistas en la categorías de veteranos de 56 años y más dentro de la Liga Nacional de Veteranos y la VFA Diamond.

Hay que recalcar que esta liga está diseñada para permitir a jugadores veteranos continuar practicando el deporte con reglas adaptadas para proteger el físico de los participantes.

En la liga participan 12 equipos y de Toluca son tres los que estarán participando en la liga VFA Diamond, así que el roster de jugadores está compuesto por 44 jugadores esperando que no haya lesionados.

Por último, el coach Velázquez Orozco dijo que en el mes de agosto ya se tendrá el calendario oficial para saber con quien abren en la semana número uno de la liga y esperan tener dos juegos de “scrims»antes de que inicie la temporada.

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