PRD advierte que aumento al salario mínimo podría generar mayor inflación

Luego de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó que a partir del 1 de enero del 2026 el salario mínimo se incrementará de 278.80 a 315.04 pesos diarios, y de 419.88 a 440.87 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte, la diputada estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Araceli Casasola Salazar, advirtió que un incremento salarial sin mayor producción ni participación empresarial podría generar mayor inflación.

“¿Y la producción con los empresarios?, viene una inflación bien canijilla. Es que no puedes tapar un hoyo y destapar otro. Tiene que ser equilibrado. Y eso todo mundo y todo economista lo sabe”, expresó. (Foto: Jimena Ruelas)

La legisladora señaló que la deuda pública no siempre es mala, indicando que puede ser una herramienta útil para financiar proyectos públicos, siempre y cuando se administre de manera responsable, particularmente en el sector salud.

“Si yo tengo que endrogarme para poner de primer nivel toda la salud pública lo haría”, afirmó.

Además, lamentó que iniciativas importantes, como la adecuación de centros hospitalarios para la práctica de abortos seguros, no estén contempladas en el Presupuesto del estado de México para el 2026. Indicó que, aunque la despenalización del aborto ya fue aprobada, aún falta lo fundamental que es adecuar y presupuestar los servicios de salud para que las mujeres puedan acceder a abortos seguros.

Actualmente, la atención solo se garantiza en casos específicos como violación o riesgo a la salud, pero no para mujeres que deciden interrumpir un embarazo por decisión propia.

Finalmente, la diputada subrayó que aún no se ha modificado el marco administrativo ni la Ley de Salud, lo que impide ofrecer el servicio de manera general. Advirtió que, sin estos cambios y sin presupuesto, el derecho aprobado queda incompleto.

Comentarios

comentarios