PRD, PVEM y PAN desaíran a Maurilio Hernández

Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del estado de México, aseguró que la LX Legislatura está haciendo historia y que se está construyendo un nuevo paradigma en la forma de legislar y de dar resultados.

(Foto: especial).

(Foto: especial).



Al presentar el informe de actividades del segundo año de la LX Legislatura, que va del 5 de septiembre del 2019 al 4 de septiembre del 2020, el diputado informó que se presentaron 435 iniciativas de Ley o decreto, de las cuales, 257 fueron aprobadas; de estas, 105 fueron decretos, siendo que 87 salieron por unanimidad, es decir, el 83 %.

También han salido 130 puntos de acuerdo, de los cuales, 84 fueron por unanimidad, lo que representa el 65 %.

En el momento en que el Presidente de la Jucopo presentó su informe, los diputados Anuar Azar Figueroa, coordinador del Partido Acción Nacional; José Alberto Couttolenc, coordinador del Partido Verde y Omar Ortega, coordinador del PRD abandonaron la sesión.

En el momento en que el diputado registró esta situación, refirió que “lo cortés no quita lo valiente”; además de que las coincidencias deben encontrarse a partir de las diferencias y, más bien, no perderse en ellas, por lo que no se enganchará en provocaciones que intentan hacer vacíos.

“Cuando de la política se quiere hacer un ejercicio vil, estamos hablando de que lejos de ser una virtud, es una aberración (…) no podemos pretender violentar, por convicciones particulares ni por intereses mezquinos, un marco de derecho”, aseguró el coordinador de Morena.

Después de tomar protesta como integrantes de la Jucopo para el tercer año legislativo donde tampoco estuvieron presentes el perredista Omar Ortega y el pevemista José Couttolenc, Maurilio Hernández hizo un llamado a sus compañeros coordinadores para sacar adelante los asuntos del interés del estado más allá de la ideología y convicción política en razón de los proyectos políticos.

Reiteró lo que dijo en un inicio de esta legislatura, “que Morena no llega con tambores de guerra ni rompiendo lanzas”, pero exclamó que si las rompen delante de ellos, tendrán la respuesta que se merecen.

“Lo que no se vale es que traicionen la confianza que sus electores les dieron para cumplir con una responsabilidad constitucional no es un asunto del interés particular de cada quien y que hoy no me gustó lo que se dijo y estoy, y mañana no me gusta y me voy; o estamos o no estamos”, resaltó. Por ello, advirtió de ser necesario, utilizarán su mayoría; sin embargo, espera que se diriman las diferencias en el trabajo legislativo a favor de los mexiquenses.

Comentarios

comentarios