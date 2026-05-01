PRD va por mayor transparencia de los procesos legislativos

Con el propósito de seguir fortaleciendo la confianza ciudadana en el Congreso mexiquense, así como sus procesos de transparencia y rendición de cuentas, el Grupo Parlamentario del PRD propuso incorporar en su portal electrónico un Apartado Digital de Transparencia Legislativa que contenga un registro de iniciativas ciudadanas, los informes de gestión de las y los congresistas, el calendario de sesiones y sus versiones estenográficas.

El Grupo Parlamentario del PRD, coordinado por el diputado Omar Ortega Álvarez, propuso que el Congreso mexiquense incorpore en su portal electrónico un Apartado Digital de Transparencia Legislativa (Foto: Especial).

La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo, suscrita por el diputado Omar Ortega Álvarez y la legisladora Araceli Casasola Salazar, coordinador e integrantes de la bancada, plantea que el Apartado Digital de Transparencia Legislativa esté a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Junta de Coordinación Política, sea de acceso público, gratuito y permanente, e incluya los informes de gestión y actividad legislativa de las y los diputados (que deberán publicarse dentro de los 15 días siguientes a su entrega).

Además, que muestre el número de iniciativas presentadas, asistencias a sesiones del Pleno y de comisiones, dictámenes suscritos y cualquier otra actividad parlamentaria relevante en el período que se informe.

El proyecto, del cual se obvió lectura durante sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, añade que en este espacio compartirá el calendario de sesiones ordinarias, extraordinarias y de comisiones; así como las versiones estenográficas o, en su caso, las memorias de las sesiones del Pleno y de las comisiones en que se hayan dictaminado iniciativas ciudadanas.

En cuanto hace al Registro Público de Iniciativas Ciudadanas, se plantea que ahí se enlisten las propuestas emanadas de la ciudadanía con número de folio y fecha de recepción; así como que incluya el tema y materia de la iniciativa; nombre o denominación del grupo promotor y, en su caso, de la persona representante común designada; comisiones a las que fue turnada.

De igual manera, se describa su estatus procesal, en términos de las siguientes etapas: recepción, validación, turno a comisión, en dictaminación, dictaminada, en discusión en el Pleno, aprobada, rechazada, o desechada por caducidad u otro motivo legal y, en su caso, fecha y número de decreto con el que fue publicada en el Periódico Oficial «Gaceta del Gobierno».

Debido a que la figura de la iniciativa ciudadana —que permite a la población mexiquense proponer la creación, reforma, modificación o derogación de leyes locales o decretos ante el Congreso local— carece de mecanismos de seguimiento y difusión, la bancada del PRD propuso que este listado sea permanente, de acceso público y esté disponible en el sitio web del Congreso, además de que se actualice dentro de los cinco días hábiles posteriores a cualquier modificación en el estatus procesal de una iniciativa.

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