Precio de las uvas se dispara, previo a festejos de fin de año

En los principales centros de abasto de Toluca, el precio de la uva verde registra un incremento significativo previo a las celebraciones de fin de año, alcanzando los 140 pesos por kilogramo en comparación con los 40 pesos en los que se comercializaba anteriormente. Por su parte, la variedad denominada «algodón de azúcar», de mayores dimensiones, se ofrece actualmente en 200 pesos por kilo.

(Foto: Especial).

A pesar del ajuste en los costos, se observa una afluencia constante de consumidores en los mercados locales con el fin de adquirir el insumo necesario para el tradicional consumo de las 12 uvas durante la medianoche del 31 de diciembre. Los comerciantes del ramo estiman que, debido a la demanda propia de la temporada, el precio del producto podría presentar un ajuste adicional para situarse en los 220 pesos por kilogramo durante las últimas horas del año.

Desde el punto de vista estadístico, el paso de un precio base de 40 pesos a 140 pesos representa un incremento del 250%. Este cálculo se obtiene de la diferencia de 100 pesos respecto al costo inicial; dicha variación implica que el costo actual es 3.5 veces superior al registrado previamente.

De cumplirse la proyección de 220 pesos por kilo, el aumento acumulado alcanzaría el 450% en relación con el precio de referencia de 40 pesos.

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