Preparan torneo anual de bádminton en Ciudad Deportiva Estado de México

El Centro de Formación de Bádminton convoca, por tercer año, al Torneo de Bádminton 2023, a realizarse el próximo sábado 6 de mayo, en la Ciudad Deportiva Estado de México, en Zinacantepec, de 9:00 a 16:00 horas.

Es la tercera exhibición dentro del Centro de Formación en la Ciudad Deportiva (Foto: Especial).

En este torneo podrán participar en las modalidades Dobles y Singles, la categoría Junior se dividirá por subcategorías tomando en cuenta la edad, las participaciones comenzarán desde Sub 11, Sub 13, continuarán con la Sub 15, Sub 17 y Sub 19, y para finalizar se dará paso a la categoría Libre, donde la edad no importa, siempre y cuando se siga el reglamento.

El motivo del evento es fomentar la participación y motivar a los deportistas más jóvenes para su desarrollo en el deporte como parte de su preparación, además de alentarlos a que sigan entrenando y participando en otros torneos de bádminton durante el año.

Para el Torneo, las inscripciones están abiertas hasta el 2 de mayo; las y los interesados deberán registrarse en la página “Bádminton Ciudad Deportiva” en Facebook e Instagram, o al número telefónico 722-158-3708.

En el Centro de Formación de Bádminton se pueden inscribir niñas y niños desde los seis años, para recreación, pero con el objetivo de llegar al alto rendimiento. Éste ofrece sus servicios martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas y sábado de 8:00 a 10:00 horas.

