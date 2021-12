Prepárate para la Navidad con estas actividades

Falta una semana para que llegue la Navidad por lo que la ciudad de Toluca se llena del ambiente navideño con varias actividades de entretenimiento para este fin de semana. Aquí te damos algunas recomendaciones.

(Foto: Especial).

Hoy a las cuatro de la tarde, en el Centro de Actividades Culturales de la Universidad Autónoma del Estado de México se llevará a cabo un recital navideño con el nombre “Coral mexiquense”. El evento es con entrada gratuita. El CeAC está ubicado en Instituto Literario, frente al Parque Simón Bolívar, en el Centro de Toluca.

Este viernes 17 de diciembre, la Orquesta Sinfónica del Estado de México dará un concierto navideño en el Centro de Convenciones Estado de México, ubicado sobre Boulevard Aeropuerto. En este espectáculo, la OSEM interpretará música navideña mexicana y de otros países. Aunque éste será un concierto gratuito, se entregaron boletos para poder acceder a la presentación que dará inicio a las siete y media de la noche.

El municipio de Metepec también tendrá actividades navideñas este fin de semana. Hoy a las cuatro y media de la tarde en el Museo del Barro habrá función de la obra “Los aprietos del arcángel”, a cargo del grupo Teatro del Reflejo y con dirección de Franz Wusterhaus. La entrada es libre con aforo limitado.

Esta noche, a las 20:00 horas, se transmitirá el clásico navideño “El Cascanueces”, espectáculo de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey con la participación especial de la bailarina mexiquense Elisa Carrillo. La transmisión estará disponible en las redes sociales de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y la plataforma Contigo en la Distancia.

La Orquesta Sinfónica Nacional continúa con la retransmisión de sus conciertos mediante redes sociales. En esta ocasión, el público podrá ver el concierto que la orquesta dio en el Palacio de Bellas Artes interpretando fragmentos del Oratorio de Navidad de Bach; también “Bassoon it will be Christmas” de Stephenson y Fantasía Navideña del compositor David Pérez, así como tradicionales y famosos villancicos navideños. La transmisión podrá verse en la página de Facebook del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Mañana sábado 18 de diciembre a la una de la tarde, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México tendrá su Gala Navideña en el Centro Cultural Toluca. Ésta será la última presentación de la OSJUAEM de este año. El concierto estará conformado por un programa navideño, aunque la orquesta también interpretará “And the waltz goes go on”, un vals compuesto por Anthony Hopkins. El acceso será gratuito.

Este fin de semana culmina la sexta temporada de la Compañía Universitaria de Teatro y lo hace con tres pastorelas. La primera es “Achis achis con esos cuernos” del grupo La Gorgona Teatro con funciones hoy y mañana a las cinco de la tarde en el Teatro Universitario Los Jaguares. Este viernes y sábado a las 17:00 horas también habrá función de la puesta en escena de “Para eso me gustabas lucifer” en el Teatro Universitario de Cámara Esvón Gamaliel. En ese mismo espacio pero a las siete de la noche hoy y mañana se presentará “Una pastorela en 40tena” del grupo Vagabundos Teatro. El acceso general a estas obras tiene costo de cien y 60 pesos.

La Cineteca Mexiquense continuará con las proyecciones gratuitas de títulos que integran el Festival Internacional de Cine Judío en México. Mañana a las 12:30 horas dará comienzo “Ser niño de nuevo”, filme del año 2018. Más tarde, a las 14:30 horas se proyectará “El desafío” (2017), producción de Países Bajos. Finalmente, el domingo a las dos y media de la tarde iniciará “Pinsky”, filme de 2017. El acceso a cualquiera de estas tres funciones es libre, aunque el aforo en la sala de la Cineteca Mexiquense continúa siendo limitado.

Y el ayuntamiento de Toluca anunció la realización del Festival de Navidad de San Juan a San José que tendrá como sede la Alameda Central. Serán tres días de eventos iniciando este viernes a las cuatro de la tarde. A lo largo de todo el fin de semana habrá diversas actividades entre las que destacan la presentación de la Banda Municipal hoy a las cuatro de la tarde para continuar a las 17:00 horas con la participación del Coro Infantil del Ayuntamiento de Toluca. Esta misma noche se presentará una pastorela a las 19:00 horas. Mañana 18 de diciembre, las actividades comenzarán a las 11 de la mañana culminando a las seis de la tarde con la participación de artistas locales. En tanto, el domingo 19 de diciembre de 11:00 a 14:00 horas se realizará la actividad “500 años con LEGO” y continuará la presentación de talento toluqueño. Cada una de estas actividades serán gratuitas.

El domingo 19 de diciembre, se llevará a cabo el Primer Festival Navideño Universitario en el Centro Cultural Universitario Casa de las Diligencias iniciando a las 12 del día con la presentación del Grupo de Danza Folclórica Danz-Art. Una hora más tarde llegará el Ballet Coreográfico Universitario para dar paso al Ensamble Clásico Cronos. A las tres de la tarde se presentará el grupo Escen-cia Mestiza y el programa culminará con un recital de la Banda Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México con el apoyo del Coro Universitario y el Quintero de Cuerdas 436. El evento es gratuito.

