Presenta el Gobierno del Estado de México Expo Oferta Educativa 2026 con 218 carreras profesionales

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), realizó la Expo Oferta Educativa y Proyectos Universitarios 2026 en la Explanada del Teatro Morelos, en Toluca, donde estudiantes de educación media superior encontraron en un solo espacio opciones para continuar su formación profesional. Participaron 35 instituciones públicas de educación superior con una oferta variada de 218 licenciaturas e ingenierías para las y los estudiantes mexiquenses.

Participan 35 instituciones públicas de educación superior con una oferta variada en licenciaturas e ingenierías para las y los estudiantes mexiquenses. (Foto: Especial)

Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó que la educación superior brinda a las y los jóvenes la posibilidad de desarrollar su talento, ampliar sus oportunidades y contribuir al bienestar de sus comunidades. Señaló que la Nueva Escuela Mexicana coloca a las personas en el centro del proceso educativo y busca que cada estudiante encuentre la opción que mejor responda a sus intereses, capacidades y proyecto de vida. Universidades estatales, tecnológicas, politécnicas y tecnológicos de estudios superiores expusieron proyectos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y emprendimiento.

Organizada por la SECTI a través de la Subsecretaría de Educación Superior y Normal, la Expo reunió a instituciones que brindaron orientación sobre su oferta educativa, planes de estudio, modalidades de formación, requisitos de ingreso y servicios académicos. Durante el recorrido por las 35 carpas instaladas, las instituciones expusieron proyectos de investigación, innovación, desarrollo tecnológico, emprendimiento e impacto social, además de prototipos y trabajos académicos que muestran cómo el conocimiento generado en las aulas contribuye a atender los desafíos de las comunidades y al desarrollo del Estado de México.

Asimismo, estudiantes de educación media superior dialogaron con docentes, investigadores y personal académico para resolver dudas, conocer de primera mano la oferta de cada institución y contar con más elementos para elegir la carrera que mejor responda a sus intereses y aspiraciones. Con la Expo Oferta Educativa y Proyectos Universitarios 2026, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso de acercar la educación superior pública a las y los jóvenes, para que cada vez más estudiantes encuentren un espacio donde desarrollar su talento, ampliar sus oportunidades y contribuir, desde su profesión, a la transformación del Estado de México.

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