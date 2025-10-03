Presenta Elías Rescala iniciativa para que policías reciban denuncias e investiguen delitos

Como parte de la agenda legislativa enfocada en recuperar la seguridad de las y los mexiquenses, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Elías Rescala presentó una iniciativa que propone facultar a las Policías estatal y municipales para que puedan atender denuncias y realizar acciones de investigación, bajo la conducción y mando del Ministerio Público.

Propone que las Policías estatal y municipales cuenten con un procedimiento bien definido para actuar en las indagatorias y garantizar la seguridad de las y los mexiquenses.

Esto, con el objeto de que las policías locales actuen de manera proactiva y cercana con la comunidad, agilicen la recepción de denuncias y –con su participación como detectives– se amplíe la capacidad de investigar y sancionar los delitos y se desahogue la carga de trabajo del Ministerio Público, que actualmente se encuentra rebasado.

“Planteamos una agenda legislativa que propone facultar a las policías locales para investigar y atender denuncias, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, ampliando exponencialmente la capacidad del Estado para abatir la impunidad y combatir la criminalidad”, explicó el diputado.

La iniciativa propone una interacción claramente regulada entre las Policías y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y prevé que la Secretaría de Seguridad y las direcciones de seguridad pública municipales creen unidades de investigación del delito, con policías capacitados y certificados de forma permanente.

Además, plantea que las corporaciones locales puedan proponer investigaciones sobre fenómenos delictivos que ocurren en sus territorios y actuén de manera proactiva en beneficio de la ciudadanía.

Con más de 40 mil policías estatales y municipales en funciones de investigación, el Estado de México podrá incentivar la denuncia ciudadana, reducir la impunidad y garantizar justicia para quienes sean víctimas de algún delito.

Comentarios

comentarios