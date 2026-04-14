Presenta IMCINE Anuario 2025

El Instituto Mexicano de Cinematografía publicó el Anuario del Cine Mexicano 2025, el cual ofrece un panorama de la industria cinematográfica nacional, haciendo un análisis detallado de la producción, distribución y exhibición de películas mexicanas en el último año.

Entre los resultados destaca que durante el año se contabilizaron 235 largometrajes mexicanos en alguna etapa del proceso de producción, siendo la ficción el género predominante (Foto: Especial).

Entre los resultados destaca que durante el año se contabilizaron 235 largometrajes mexicanos en alguna etapa del proceso de producción, siendo la ficción el género predominante con el 60 por ciento de los filmes, seguido por el documental con el 36 por ciento.

La entidad predilecta para filmar fue la Ciudad de México, ahí se filmó el 57 por ciento de las producciones; seguido por el estado de Jalisco y Baja California. El estado de México concentró únicamente el 3 por ciento de las producciones filmadas. Las temáticas se centraron en migración, identidad y derechos; humanos; memoria y resiliencia, principalmente.

Este año se registraron 66 series mexicanas en proceso de producción y estrenadas: seis en rodaje o con rodaje concluido (9 %) y 60. La plataforma VIX lideró la producción original de series mexicanas (54 %), seguida de Netflix (15 %), HBO Max (15 %), Prime Video (6 %) y Disney+ (6 %).

En México se registraron 7 267 pantallas distribuidas en 934 complejos de exhibición comercial. La película con mayor número de boletos vendidos fue ‘Lilo y Stitch’ con poco más de 17 millones de boletos; el segundo lugar lo ocupó ‘Una película de minecraft’ con 10 millones y el tercer lugar fue ‘Jurassic World: Renace” con nueve millones. En total, durante 2025 se vendieron 186 millones 544 mil boletos en complejos de exhibición comercial, de los cuales únicamente nueve millones fueron boletos para ver alguna película mexicana.

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