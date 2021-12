Presentan en el Museo de la Estampa Concierto de Canciones Navideñas

Con motivo de la temporada decembrina, la Secretaría de Cultura y Turismo trae para el público un programa lleno de villancicos y música navideña para las y los mexiquenses.

Ofrecen repertorio pensado en distintos autores y en cómo se viven los festejos de la Navidad en varios puntos del planeta (Foto: Especial).

Así, organizaron el concierto “Canciones Navideñas”, en el Museo de la Estampa, a cargo del Tenor Manuel Flores Palacios, quien estuvo acompañado de su esposa Joana Gomes Martins, en el piano, y su hija Ivanna en los coros.

“Esta serie de conciertos que promueve la Secretaría de Cultura y Turismo, los hacemos con mucho cariño para integrar a la gente en los programas en vivo y que puedan apreciar y participar cantando con nosotros.

“Es un placer asistir a estos eventos, ya que estamos en semáforo verde, celebrar en familia que ya estamos en los escenarios,” refirió Manuel Palacios.

El repertorio fue seleccionado pensando en autores como Irving Berlin, Franz Xaver Gruber y Adolphe Adam y en cómo se viven los festejos de la Navidad en varios puntos del planeta, así que presentaron piezas de Austria, Portugal, Estados Unidos y Argentina, entre otros.

Canciones como Adeste Fideles, El Niño del Tambor, Campana sobre Campana, Blanca Navidad, Jingle Bells, Rodolfo El Reno, Oh Santa Noche, A la huella, Los Reyes, Noche de Paz y We wish you a Merry Christmas formaron parte de esta tarde de celebración y canto, donde la pequeña Ivanna, sorprendió a todos con su talento y carisma cantando al lado de su padre, el Tenor Manuel Palacios.

Los asistentes corearon y cantaron la mayoría de las piezas populares e hicieron de esta presentación un espectáculo lleno de calor y familiaridad.

El concierto “Canciones Navideñas” estará presentándose bajo los protocolos de seguridad sanitaria vigentes el jueves 16 de diciembre en el Museo “Luis Nishizawa”, ubicado en el centro de la capital mexiquense, a un costado de Palacio de Gobierno, a las 17:00 horas.

