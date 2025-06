Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género busca endurecer castigo al estupro

De acuerdo con la diputada Zaira Cedillo Silva, presidenta de la Comisión Legislativa de Igualdad de Género en la LXII Legislatura mexiquense, precisó que la postura de su Comisión no es eliminar el estupro, sino castigarlo con mayor severidad, en contraste con iniciativas que proponen su reclasificación como violación equiparada.

Y es que, respecto a la iniciativa del legislador Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, que plantea la eliminación del estupro y su reclasificación como violación equiparada para incrementar las sanciones hasta 30 años de prisión y multas de hasta 282 mil 850 pesos, la diputada Cedillo Silva indicó que aún no hay un punto definido con el diputado, pero tampoco con el Partido Acción Nacional (PAN), quienes se oponen a esta modificación.

«Todavía no hay un diálogo con ellos respecto a que vaya a pasar o avanzar el tema. Vamos a ver o analizar realmente pues su propuesta a fondo y ver también qué tanto afectaría o no a las mexicanas o beneficiaría.»

Enfatizó que la postura de su comisión es «castigar con mayor severidad el estupro, no eliminarlo», y aclaró que la iniciativa en la que trabajan no busca suprimir esta figura, sino adecuarla para un castigo más estricto. «Por eso digo que todavía se está trabajando; la iniciativa que nosotros vamos a presentar y trabajar no es para eliminarlo», reiteró.

Cuestionada sobre la efectividad de incrementar las penas para disminuir los delitos, una postura expresada por voces, incluso al interior de su bancada (Morena) reconoció que hay quienes sostienen esa idea, sin embargo, defendió la utilidad de incrementar las sanciones como en otra de sus iniciativas sobre el robo de agua, para que sea considerado delito grave en el Código Penal y que busca establecer multas de hasta 5 millones de pesos y penas de hasta 20 años de prisión para quienes roban el vital líquido.

«Si bien el aumentar las penas no significa que vamos a reducir el índice de los delitos, en este caso es un tema muy importante porque a pesar de que decíamos nosotros que entre 2024 y 2025 hasta aproximadamente el mes de mayo. Si bien vamos a la lógica de los que han comentado que el aumentar las penas o en este caso meterlo al Código Penal del Estado no ayuda en nada, yo creo que es un tema que sí sirve en este momento porque a pesar de haber carpetas, a pesar de haber investigaciones, pues no hay a nadie judicializado, no hay nadie que esté con abriendo una sentencia por este delito, entonces yo creo que le damos más herramientas en este caso a las fiscalías», argumentó la diputada.

Finalmente destacó que hay un amplio respaldo legislativo a su iniciativa sobre el robo de agua, con el apoyo del PRD, PAN, Partido del Trabajo, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, lo que dijo, demuestra un consenso mayoritario entre los legisladores mexiquenses para avanzar en este tema crucial.

