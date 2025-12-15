Presupuesto 2026 destina 260 millones para alertas de violencia de género

La diputada estatal del Partido del Trabajo (PT), Ana Yurixi Leyva Piñón, informó que en el Presupuesto del estado de México 2026 quedaron estipulados 260 millones de pesos exclusivamente para la atención de las alertas de violencia de género, recurso que quedó establecido en el artículo 30. Recordó que, aunque en 2025 no había sido etiquetado, el recurso se envió a los 11 municipios con alerta de violencia de género a través de la Secretaría de las Mujeres.

Yurixi Leyva Piñón, informó que en el Presupuesto del estado de México 2026 quedaron estipulados 260 millones de pesos exclusivamente para la atención de las alertas de violencia (Foto: Especial).

Los mecanismos de operación de estos recursos, elaborados por la Secretaría de las Mujeres, deben publicarse antes del 28 de febrero del 2026. Se acordó trabajar en conjunto para modificar las fórmulas de asignación, ya que algunos municipios cumplen y otros no.

La legisladora señaló que se busca que el 80% de los recursos no se destine a obra pública como bacheo o recapeteo, sino a modelos como centros libres para mujeres o casas rosas.

Mencionó el caso de Ecatepec, donde se rescató una casa abandonada para un Centro Libre para Mujeres y espacios públicos. La presidenta municipal de Ecatepec solicitó un centro de justicia exclusivo para el municipio, ya que el actual atiende a 10 municipios y tiene a mujeres esperando por horas.

“Por ejemplo, ese recurso que la fiscalía que recibe dinero tiene que abrir otro centro de justicia exclusivamente para las mujeres. Nos daba un dato muy importante la presidenta Azucena Cisneros. Cada ministerio público atiende 6 mil carpetas humanamente imposibles, pues por eso tienes a las mujeres sentadas 5 horas” expresó.

Por lo tanto, el recurso debe invertirse en acciones reales como la creación de un centro de justicia para mujeres en Ecatepec.

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