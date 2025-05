Prevalece la percepción de inseguridad a pesar de cifras de disminución de delitos

Diputados de oposición en el Congreso mexiquense coinciden en que la percepción de inseguridad entre la ciudadanía prevalece, a pesar de las cifras presentadas por el gobierno estatal que indican una disminución de delitos.

Al respecto, el diputado Pablo Fernández de Cevallos, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, señaló que, si bien no duda de los números oficiales, la realidad que manifiesta la gente en la calle es completamente distinta.

“No tendría yo por qué dudar de los números, pero sí, efectivamente la percepción y la gente en tierra manifiesta una cosa completamente distinta, aunque sí esté disminuyendo. Yo creo que en la vida de este país, salvo en el periodo revolucionario, no se había sentido y no se había vivido un tema de delincuencia como lo estamos viviendo al día de hoy, no nada más en el Estado de México, sino en todo el territorio nacional y esto ha sido la consecuencia pues de una política pública de 6 años de abrazos y no balazos.”

Reconoció un posible cambio en la estrategia de seguridad a nivel federal, pero insistió en la necesidad de un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, incluyendo a las fuerzas armadas. Criticó la centralización del poder, pues señaló, deja a los ayuntamientos fuera, y abogó por un refuerzo económico y de profesionalización para las policías municipales, al ser quienes conocen el territorio «calle por calle».

Por su parte, el diputado Elías Rescala, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), coincidió en que la percepción de inseguridad no ha disminuido entre la ciudadanía, independientemente de las cifras oficiales.

“El tema de seguridad no ha bajado, no ha disminuido independientemente de las cifras, la percepción de seguridad todavía es algo que la ciudadanía esté percibiendo como tal, percibiendo seguridad, percibiendo que puede estar tranquila. Entonces, sí preocupa”

Anunció que el PRI presentará un paquete de diez iniciativas en el próximo Periodo Legislativo para fortalecer la seguridad y revertir esta percepción.

Planteó además la posibilidad de que las cifras de mejora en seguridad no se estén traduciendo en una mayor sensación de tranquilidad para la población, y en este sentido, abogó por una estrategia de seguridad completa, de ahí, el interés de su bancada para atender el tema.

Finalmente, ambos diputados coincidieron en la necesidad de abordar la problemática de la inseguridad de manera integral y coordinada.

