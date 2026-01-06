Prevén derrama superior a los 2 mil 900 mdp por Día de Reyes en Edomex

El gobierno del estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), dio a conocer que se prevé que la celebración del Día de Reyes deje en la entidad mexiquense una derrama económica de más de 2 mil 900 millones de pesos.

Se espera que incrementen las ventas de más de 358 mil establecimientos dedicados a la venta de juguetes, artículos infantiles, electrónicos, ropa, calzado y accesorios (Foto: Especial).

Se espera que las ventas se concentren principalmente los días 5 y 6 de enero, beneficien a más de 358 mil establecimientos; tiendas departamentales, centros comerciales y de autoservicio, así como al comercio tradicional que se dedican a la venta de juguetes, artículos infantiles, electrónicos, ropa, calzado y accesorios.

Dentro de los productos más vendidos en esta celebración se encuentran: juguetes tanto tradicionales como didácticos, dulces, videojuegos, tabletas, consolas, celulares, ropa, calzado y perfumes.

Se estima que el gasto promedio por niño o niña sea de alrededor de 3 mil pesos, de acuerdo con la economía de cada familia, por lo que siempre se recomienda llevar a cabo un consumo seguro y responsable.

Dentro de esta celebración, la tradicional Rosca de Reyes impulsará también las ventas de panaderías. Los precios de cada rosca oscilan entre los 300 y 700 pesos, según el tamaño y lugar donde se adquieran.

Es importante señalar que para resguardar a las y los mexiquenses, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, desplegó un operativo con más de mil 800 policías, patrullajes y binomios caninos en zonas de alta afluencia comercial y cajeros automáticos en los 125 municipios de la entidad.

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