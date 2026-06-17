Prevención y limpieza, claves para frenar propagación del dengue

Ante la temporada de lluvias y la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, chikungunya y zika, llaman a reforzar las medidas de prevención para evitar la proliferación de criaderos en viviendas y espacios públicos.

(Foto: Pexels).

De acuerdo con el Panorama Epidemiológico del Dengue 2026 de la Secretaría de Salud federal, el estado de México se mantiene entre las entidades con menor incidencia de la enfermedad, al registrar únicamente cinco casos confirmados al corte del 12 de junio.

La diputada de Morena y presidenta de la Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social del Congreso mexiquense, Jennifer Nathalie González López, señaló que la principal medida preventiva continúa siendo la eliminación de recipientes que acumulen agua, como cubetas, llantas, macetas, tinacos o cualquier objeto donde pueda reproducirse el mosquito.

“A veces no tienen filtros adecuados y también se puede acumular el agua que puede ser un factor de crecimiento para el hábitat del mosquito”, indicó.

Explicó que el mosquito transmisor del dengue, es una especie identificable por su color oscuro y las franjas blancas en sus patas, capaz de transmitir enfermedades mediante la picadura de hembras infectadas.

La legisladora recomendó mantener patios y jardines limpios, utilizar repelentes, colocar mosquiteros y colocar plantas como la buganvilia y lavanda que funcionan como repelentes naturales dentro de las casas.

Asimismo, exhortó a la población a identificar oportunamente síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular y articular, así como manifestaciones de mayor gravedad como sangrado nasal, aparición de moretones o petequias, que son pequeños puntos rojos en la piel.

González López explicó que el dengue puede presentarse en su forma clásica o hemorrágica, siendo esta última la de mayor riesgo debido a las complicaciones asociadas con hemorragias y alteraciones en la coagulación.

Detalló que ante la sospecha de la enfermedad se recomienda mantener una adecuada hidratación, reposo y atención médica, además de evitar la automedicación con antiinflamatorios sin supervisión profesional.

Finalmente, destacó la importancia de reportar los casos sospechosos a las autoridades sanitarias para facilitar acciones de vigilancia epidemiológica e implementar cercos sanitarios que permitan contener la propagación del virus en las comunidades afectadas.

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