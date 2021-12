PRI defenderá el triunfo en Coacalco: ADM

Alejandra Del Moral Vela, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, destacó que a David Sánchez Isidoro, el partido lo va a defender hasta la última instancia y resaltó que “cómo en la elección también le vamos a ganar en la tercera instancia y David Sánchez va a ser el presidente municipal”.

La Presidenta del PRI Edoméx encabezó un encuentro con integrantes de la Red Jóvenes X México en Coacalco (Foto: Especial).

Al encabezar el Encuentro Estatal Juvenil organizado por la Red Jóvenes X México en Coacalco, la dirigente del PRI señaló que “ningún partido que aspire al triunfo puede prescindir o minimizar a los jóvenes”, y resaltó que son indispensables para lo que viene, para poder hacer una diferencia real; “son la renovación y el oxígeno del PRI”.

Ante integrantes de la Red, la dirigente estatal afirmó que el partido requiere que las nuevas generaciones de priistas tengan vocación de servicio, que hagan buenos gobiernos y para ello requiere servidores públicos comprometidos con las causas de la gente.

En el municipio de Coacalco a donde se dieron cita jóvenes priistas de los 125 municipios señaló que el trabajo del partido es formar políticos y servidores públicos “que ganen elecciones para poder hacer la diferencia”.

Del Moral Vela destacó que estar hoy en el partido es no tener más un PRI burócrata, “sino tener un PRI que salga a la conquista de la gente a la calle, que toque puertas, que toque conciencias, que toque corazones, que convenza”.

Un PRI que no sea simulador, que le diga no a las falsas promesas, agregó, y subrayó que es fundamental para el nuevo PRI decir no al influyentismo y que los espacios los gane cada uno con trabajo. “Es el momento de las mujeres y de los jóvenes, no lo dejen pasar”, concluyó.

