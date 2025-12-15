PRI exige auditoría a la Junta Local de Caminos tras presuntas irregularidades

La senadora y dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cristina Ruíz Sandoval, exigió al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) realizar una auditoría a la Junta Local de Caminos, ante presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos y la asignación de contratos.

El PRI no guardará silencio ante estas anomalías y exigió transparencia y rendición de cuentas (Foto: Jimena Ruelas).

La dirigente priista señaló que, tras la renuncia del ex titular de la Junta de Caminos, Ariel Juárez Rodríguez, se dio a conocer que a finales de 2023 el gobierno estatal otorgó un contrato por 36.5 millones de pesos a la empresa Construcciones y Electrificaciones El Llano S.A. de C.V., en la que era socio el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago Pineda.

Ruíz Sandoval acusó a la dependencia de no manejar adecuadamente los tres mil 200 millones de pesos asignados como presupuesto para 2025, el cual aumentó 20% desde que Morena asumió el control del gobierno estatal.

Indicó que, en un análisis presupuestal del 13 por ciento correspondiente a la Secretaría de Movilidad (equivalente a 10 mil 418 millones de pesos) se detectaron 55 observaciones relacionadas con uso indebido de recursos, pagos de obras no ejecutadas e incumplimiento de contratos.

La senadora cuestionó las condiciones de la infraestructura carretera en el estado de México y advirtió que las irregularidades se presentan aun tratándose de recursos estatales.

Finalmente, aseguró que el PRI no guardará silencio ante estas anomalías y exigió transparencia y rendición de cuentas.

“Necesitamos que el gobierno haga su tarea y sea con mucha transparencia para los mexiquenses, porque pues como estos contratos debe haber muchos, muchos, muchisisísimos más”, concluyó.

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