PRI logra ajustes en presupuesto del Edomex; priorizan seguridad, obras y apoyo al campo

Durante una conferencia de prensa en el Comité Estatal de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el coordinador parlamentario, Elías Rescala Jiménez, y la diputada Leticia Mejía informaron los principales cambios que la bancada logró incorporar al presupuesto estatal, con énfasis en seguridad, obra pública y fortalecimiento municipal.

(Foto: Jimena Ruelas).

Rescala destacó que se evitó el incremento a la edad de jubilación y que la seguridad, siendo el eje central de la agenda priista, consiguió un aumento de 628 millones de pesos para este rubro y la creación de un fondo de 100 millones destinado directamente a la seguridad de los municipios. La Fiscalía estatal también obtuvo un ajuste de 5 mil 400 millones, aunque el PRI consideró insuficiente el incremento marginal de 153 millones.

En materia de infraestructura, la Secretaría de Obras contará con 19 mil millones de pesos, incluyendo 2 mil 500 millones para pavimentación y bacheo. La Junta de Caminos recibirá 6 mil 500 millones, de los cuales 3 mil millones se destinarán a la rehabilitación vial.

“Nos parece que este es un primer avance. De esos tres mil millones de pesos, se necesitan cerca de seis mil directamente para cubrir todo lo que necesita el Estado”, destacó Rescala Jiménez.

Asimismo, se autorizó un fondo de mil 500 millones para fortalecer a los 125 municipios en obras básicas.

En el sector agropecuario, Mejía subrayó que, aunque solo se lograron casi 400 millones adicionales, el campo mexiquense requiere mayor inversión. Señaló la necesidad de apoyar a los productores con subsidios al diésel, tecnificación, equipamiento y uso eficiente del agua. Añadió que para incrementar la productividad del maíz es necesario impulsar semillas mejoradas, que permiten rendimientos de hasta ocho toneladas por hectárea, frente a las tres que produce el maíz nativo.

“Hay que apostarle al tema de la alta productividad con la mejora de las semillas, que es lo que realmente le va a dar los rendimientos a los productores”, expresó Leticia Mejía.

Ambos legisladores coincidieron en que, si bien hubieran deseado mayores incrementos, los ajustes representan avances importantes para atender las demandas de seguridad, infraestructura y campo en el estado de México.

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