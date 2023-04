PRI, PAN, PRD abandonan Sesión Legislativa

De acuerdo con el presidente de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del estado de México, Marco Cruz Cruz, fue una falta de seriedad de los diputados del PRI, PRD, Y PAN, romper la asamblea de la LXI Legislatura.

La diputada Rosario Elizalde solicitó verificar el cuorum (Foto: transmisión Legislatura)

«Lamentablemente desde el punto 13 inmediatamente los diputados del PRI, PAN y PRD, se levantaron no solamente de la mesa directiva, sino de las curules, y por ello se pide la primera verificación cuorum, no estaban, pusieron su asistencia por medio del sistema, y el punto si se aprueba por una unidad de los asistentes, ellos se abstuvieron de votar pero se saca ese punto, inmediatamente que empieza el siguiente punto que era el 14, del diputado Sibaja, vimos que no regresó nadie, más que la diputada Gretel y el diputado Alfredo que era el de el siguiente punto y abandonan, entonces se tuvo que aplicar el reglamento, toda vez que no estuvieron a la altura de debatir» afirmó el legislador.

El punto 13 mencionado por el diputado era referente a la ‘Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República, para que mantenga vigente la orden de la extradición que sostiene contra Genaro García Luna e inicie amplios procedimientos de investigación, en torno al caso, presentado por el Diputado Faustino de la Cruz Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena‘.

Sin embargo, previo a la lectura del punto de acuerdo citado, el diputado Faustino de Cruz solicitó la reproducción del audio de un vídeo donde se observan simpatizantes de las actuales candidatas a la gubernatura mexiquense, intercambiando palabras, y mientras se reproducía el video, salieron del recinto los diputados afines a la alianza electoral Va por el estado de México (PRI-PAN-PRD), por lo que la diputada Rosario Elizalde solicitó la verificación del cuorum, el cual se registró de manera electrónica como favorable.

De acuerdo con el legislador el punto 13 se pudo debatir, pues la asamblea tiene la facultad de rechazar, modificar o aprobar la orden del día donde se establecen los puntos a tratar, algo que los diputados de la Alianza ya habían aprobado previamente, por lo que de no haberles gustado alguno de los puntos a tratar, lo debieron manifestar al aprobar la orden.

Recordó que se necesitaba la mitad más uno para poder continuar con la sesión, es decir, 39 legisladores, por lo que se debe reunir la Junta de Coordinación Política para resolver los puntos que se van a tratar, situación que será hasta el lunes de la próxima semana y probablemente se reanude la sesión el próximo martes.

Finalmente afirmó que esto no había ocurrido en la actual Legislatura:

«No nos había ocurrido, no habíamos tenido que citar el reglamento y aplicarlo, porque había habido responsabilidad, no habíamos tenido irresponsabilidad; y debate, habíamos tenido debate, y ahorita fue difícil, no sé portaron a la altura y se tuvo que suspender (…) Fue total y deliberadamente la intención de romper la asamblea».

