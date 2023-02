PRI refuerza maquinaria en El Edomex para el proceso de sucesión de la gubernatura

Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dió a conocer que todo su partido a nivel nacional estará realizando trabajos de campaña en la entidad, para ganar el proceso de sucesión de la gubernatura mexiquense.

Para Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, la pre candidata Alejandra del Moral, es la única en el estado de México que de acuerdo con las encuestas, está en ascenso; presenta refuerzos en estructura electoral (Foto: redes Alejandro Moreno).

Afirmó que las encuestas, solo son métodos de medición sobre la proyección de crecimiento, pero los números reales son los que se dieron en en 2021, donde esos números le favorecen a la Alianza PAN, PRI, PRD.

Y en ese sentido refirió, la proyección de la actual precandidata de su partido, Alejandra Del Moral, está repuntando por lo que el margen de diferencia al día de la elección será menor. Afirmó incluso, que con base en esa tendencia, ganarán la elección del estado de México.

«Aquí está el priismo nacional» afirmó, y sentenció que Morena se derrumba y se cae a pedazos; agregó que los medios de comunicación van a tener un papel fundamental en esta elección, por lo que deben estar involucrados.

En el PRI dijo, no hay división y deberan sumar todos los esfuerzos, pues todo el que se sume es bienvenido, ya que en la coalición actúan con paciencia y compromiso, tal y como ocurrió en la conformación de la propia Alianza, a la cual muchos afirmaron que no se realizaría.

El balance hasta ahora de la precampaña priísta según el líder nacional, es de compromiso, y aprovechó para dar a conocer que entre los nombres de ex gobernadores y actores políticos nacionales que realizarán trabajo electoral en el estado, se encuentran el ex gobernador de Zacatecas Miguel Alonso Reyes; Humberto Lepe Lepe, ex diputado Federal por Baja California; el ex gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello y Lorenzo Rivera, ex diputado de Puebla, Manuel Cavazos Lerma, ex gobernador de Tamaulipas, quienes estarán aportando trabajo y experiencia según Alejandro Moreno.

En su oportunidad, Eric Sevilla, dirigente estatal refirió que están culminando detalles para la realización de su asamblea definitoria de la candidatura, respetando la Ley electoral, en la que auguro, habrá sorpresas.

