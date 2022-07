Priistas mexiquenses se pronuncian contra gobernadora de Campeche

En conferencia de prensa diputadas federales, locales, y diversas funcionarias públicas priistas del estado de México, así como integrantes del Comité directivo estatal del PRI se pronunciaron en contra de la violencia de género, ante las declaraciones de la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román.

Mujeres priistas se pronunciaron en contra de la violencia de género, ante las declaraciones de la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román (Foto: Manuel Luna).

De acuerdo con las mujeres priistas, el pasado 5 de julio Sansores San Román afirmó que el presidente nacional del tricolor poseía imágenes de diputadas federales desnudas, por lo que afirmaron que esas declaraciones vulneran, victimizan y violan los derechos de las diputadas, por lo que es indignante que exista violencia de mujeres contra mujeres.

Al respecto, la diputada Cristina Ruiz, declaro que estos actos como este se han dado a partir de la votación en contra de la reforma eléctrica del gobierno federal

“Es imperdonable, incomprensible, inadmisible que desde el gobierno federal, se ejerzan estos actos en contra de las diputadas, que a partir de la votación que hicimos en contra de la reforma eléctrica se han realizado una serie de denostaciones, insultos, agresiones, nos han denunciado hasta por traidoras a la patria, no nos queda la menor duda de que este es un acto de gobierno de quienes no estamos a favor de sus reformas retrogradas”.

Por su parte Melissa Estefania Vargas Camacho señaló que este tipo de actos y afirmaciones falsas, son una nueva modalidad de violencia, y no es una defensa del presidente de su partido.

“Pareciera que estamos peleando porque no se divulguen las fotografías- y no es así, porque no hay tales, no hay nada que divulgar, lo que estamos peleando, es que desgraciadamente con estas declaraciones, la gobernadora ha puesto en marcha una nueva modalidad de violencia que es hacer uso del prestigio, del trabajo del esfuerzo de otras mujeres que ejercen la actividad política para dañar un nombre, no estamos defendiendo a nadie en particular, estamos defendiendo los derechos de nosotras”.

Con base en estos delitos del código federal señalaron que las sanciones aplicables contra la gobernadora son de 50 a 300 salarios mínimos, de uno a 6 años de prisión, la reparación del daño y removerla de su cargo público.

Referente al tema estatal se informó que no se han registrado casos de violencia de género de esta magnitud sin embargo

Finalmente, las priistas colocaron una denuncia ante la Codhem por estos hechos, por lo que exhortaron a mujeres de otros partidos incluyendo de Morena, para que se sumen a no permitir la violencia de la 4T, contra las mujeres.

