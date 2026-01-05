Primer operativo del año «Conduce Sin Alcohol», deja como resultado 33 conductores ebrios

La Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca informó que durante los primeros operativos del programa Conduce sin Alcohol realizados los días 2 y 3 de enero, se detectó a 33 conductores en estado de ebriedad, quienes fueron puestos a disposición del Juez Cívico.

Se les impide seguir manejando el vehículo para prevenir accidentes en Toluca (Foto: Especial).

En los dispositivos de revisión, implementados en distintos puntos de la ciudad, los elementos realizaron un total de 699 entrevistas a automovilistas, de las cuales se derivaron 55 pruebas de alcoholemia, que arrojaron los 33 casos positivos mencionados y, del total de personas sancionadas, 30 son hombres y 3 mujeres.

Las autoridades municipales reiteraron que estos operativos forman parte de la estrategia permanente para prevenir accidentes viales y proteger la vida de los ciudadanos.

Asimismo, se destaca que el inicio de año y los periodos de alta movilidad representan escenarios de mayor riesgo, por lo que se intensifican las acciones de vigilancia para inhibir la conducción bajo los efectos del alcohol, al tiempo que se hace un llamado a la población a evitar conducir en estas condiciones a fin de proteger sus vidas y las de los demás.

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