Primera Glosa del Segundo Informe: Comparece Horacio Duarte, secretario general de Gobierno

Con motivo de la Primera Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, acudió al Poder Legislativo para comparecer, destacando que la política social del estado de México es una realidad, con un presupuesto de más de 388 mil millones de pesos destinado a áreas prioritarias como educación, seguridad y salud.

Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno (Foto: Especial).

“El pueblo nos pidió ser un gobierno de hechos y por instrucciones de la gobernadora, el mandato es claro, gobernar desde el territorio, no desde el escritorio. El cambio que hoy vive el estado de México no puede ni debe entenderse de manera aislada”, expresó.

El secretario destacó que uno de cada dos hogares recibe programas sociales estatales, y 650 mil personas reciben apoyos a través de «Mujeres con Bienestar». En salud, se ha combatido el abandono, brindando atención médica a más de 9 millones de personas sin seguridad social y otorgando más de 9 millones de consultas, añadió que se están rehabilitando clínicas y equipando hospitales. En educación, la eficiencia terminal en secundaria aumentó al 94.1%, el abandono escolar en media superior disminuyó al 9.7%, y el rezago escolar pasó de 16.3% al 14.4%. Se han destinado recursos históricos para becas, infraestructura y equipamiento educativo.

En materia ambiental, se redujo un 68% la superficie afectada por incendios forestales y se reforestaron más de 2 mil 800 hectáreas con 2 millones de árboles. Se implementó un nuevo modelo de gestión del agua. Económicamente, el estado de México ha recibido anuncios de inversión por más de 216 mil millones de pesos, siendo el primer generador de empleos formales a nivel nacional. La movilidad ha mejorado con el incremento de viajes en el Mexibús y Mexicable.

En seguridad, se ha logrado una disminución de delitos de alto impacto y homicidios, con coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales, y se ha puesto énfasis en la reconstrucción del tejido social con la participación de más de 235 mil personas en jornadas por la paz.

Se recuperaron 30.3 millones de pesos por incumplimiento de contratos. Se destaca la lucha contra la corrupción, mencionando que entre 1982 y 2018, la pobreza alcanzó el 45% de la población mexicana, mientras que hoy es del 29%. Entre 2018 y 2024, 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza a nivel nacional, y en el estado de México, más de 1.9 millones de mexiquenses lograron ese objetivo.

Durante los dos años de gobierno de Delfina, se han realizado miles de acciones de control y supervisión, iniciando investigaciones y sancionando a servidores públicos. Se realizaron más de mil 200 auditorías y se recibieron cerca de 20 mil denuncias, resultando en más de 3 mil sanciones.

Finalmente, Duarte reiteró el compromiso de consolidar un estado con infraestructura digna, transporte público eficiente, espacios seguros para mujeres, un campo productivo y ciudades sostenibles, todo bajo el principio de austeridad republicana, asegurando que cada peso del presupuesto esté al servicio de la gente.

Comentarios

comentarios