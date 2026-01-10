Primera graduación del año en Tribunal de Tratamiento de Adicciones del Estado de México

El Tribunal de Tratamiento de Adicciones (TTA) del Poder Judicial del Estado de México registró la primera graduación de su programa en el año 2026. El graduado, identificado únicamente como Carlos, recibió el sobreseimiento de su causa penal luego de completar un proceso de rehabilitación de un año y medio.

La audiencia de graduación fue presidida por la jueza especializada Anahí Ceballos Lara, quien otorgó el sobreseimiento tras reconocer los avances del participante. Carlos expresó que el programa le permitirá obtener un Certificado de No Antecedentes Penales, lo que facilitará su acceso a un trabajo estable.

El Tribunal de Tratamiento de Adicciones se define como un modelo de Justicia Terapéutica. (Foto: PJEM)

Durante su proceso, Carlos enfrentó la adicción al cristal (metanfetamina) y, de manera paralela, la pérdida de un hijo. Logró cumplir con los acuerdos del plan de rehabilitación y no reinserción, motivado por el apoyo de su esposa, madre y hermanas.

El tratamiento consistió en atención médica, psicológica y social bajo supervisión judicial, con el objetivo de fortalecer su recuperación y reconstruir su vida alejado del consumo de sustancias. Carlos manifestó su deseo de estudiar la preparatoria, aspirar a un ascenso laboral, mantener una alimentación sana, practicar deporte y continuar con terapia psicológica.

Al concluir la audiencia, recibió un reconocimiento de tres funcionarias: Katia Zepeda Gutiérrez, coordinadora regional en materia penal del Instituto de la Defensoría Pública; Joaquín Labastida Díaz, jefe del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones de Metepec; y Celia Stephania Albarrán de León, auxiliar administrativa de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.

De manera simultánea, en el municipio de Zumpango se incorporó al programa el primer participante de esa región, identificado como Miguel. La audiencia de incorporación fue encabezada por la jueza especializada Marisol Abad Sánchez. Según el comunicado, Miguel habría cometido el delito de robo bajo el influjo de metanfetaminas y fue admitido al TTA tras cumplir con las condiciones establecidas.

Su objetivo es atender las causas que derivan en una conducta delictiva mediante un tratamiento especializado y acompañamiento interdisciplinario, orientado a la rehabilitación y reinserción social de las personas.

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