Primera Jornada “Latinoamérica Unida Dona Sangre” se llevará a cabo el 16 de diciembre

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de México poniente invitó a la población en general a participar en la Primera Jornada “Latinoamérica Unida Dona Sangre”, que se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre.

Se realizará en el Hospital General Regional No. 251, en Metepec; en un horario de 7:00 a 14:00 horas (Foto: especial).

Con el propósito de captar un mayor número de donadores, diversas instituciones del sector salud se suman a este evento, organizado por la Comunidad de Promotores Comunitarios del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional (GCIAMT), para lograr un impacto social a nivel Latinoamérica, enfocado en el cambio de cultura hacia la donación voluntaria de sangre.

El banco de sangre del Hospital General Regional (HGR) No. 251, ubicado en Metepec, será sede de esta Jornada, la cual tiene el propósito de captar el mayor número de donadores voluntarios.

El horario de atención será de las 7:00 a las 14:00 horas. Iniciará la recepción del primer bloque de personas a las 7:00 horas y el último a las 12:00 horas, tomando en cuenta que el proceso de donación implica dos horas en promedio.

Cabe mencionar que a través de la donación altruista de sangre se obtiene un componente necesario para salvar la vida de las personas, y es la única forma de llevar a cabo procedimientos complejos.

Los requisitos básicos para donar son: ser mayor de 18 años y no tener más de 65, llevar un estilo de vida saludable, pesar más de 52 kilogramos, no tener factores de riesgo como uso de drogas intravenosas o prácticas sexuales de riesgo, acudir con una identificación oficial, llegar descansado y no desvelado, no haber presentado enfermedades previas a la donación, ayuno máximo de ocho horas y mínimo de cuatro.

Para garantizar la seguridad de los participantes, se tomarán en cuenta los protocolos de higiene como: lavado de manos, uso de alcohol gel y sana distancia; además de limpieza y sanitización de la unidad antes del ingreso de cada persona.

Para mayor información los interesados podrán comunicarse al (722) 2 75 77 00 extensión 1328 y 1190. Además, los requisitos completos pueden consultarse a través de las redes sociales IMSS @IMSSEDOMEXPTE en Facebook e @imssedomexpte en Twitter.

