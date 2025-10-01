Privilegia CODHEM la mediación en solución de conflictos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emplea la mediación como un Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos, su utilidad y aspecto práctico fortalecen la protección de los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos no graves; además, brinda capacitación en la materia y acompañamiento a quienes atiende por este medio.

La CODHEM cuenta con un Centro de Mediación y Conciliación que radica alrededor de 25 asuntos al mes, de los cuales aproximadamente el 80 por ciento se resuelve a través de mediación.

Cabe destacar que la CODHEM tiene como atribución procurar el uso del Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos para dar pronta solución a algún conflicto, siempre y cuando no se trate de violaciones graves a derechos humanos. Para ello, cuenta con el Centro de Mediación y Conciliación que brinda una solución voluntaria y de buena fe entre personas particulares y autoridades.

Los derechos cuyos conflictos son posibles de resolver a través de mediación son: derecho a no ser persona sometida a violencia institucional; derecho a la igualdad de oportunidades; derecho al libre desarrollo de la personalidad; derecho al trato diferenciado y preferente; derecho a la educación. Asimismo, los derechos a recibir atención médica integral; a la accesibilidad a los servicios de salud; a recibir un trato digno y respetuoso; al acceso a la información pública; al goce de condiciones de trabajo justas, equitativas y satisfactorias; a las prestaciones de seguridad social, entre otros.

