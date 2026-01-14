Probabilidad de lluvias y chubascos en el valle de Toluca

Este martes, el valle de Toluca amaneció con temperatura de 5 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 2 grados. Esperemos un día con cielo mayormente nublado, con bruma por la mañana.

La temperatura máxima en el valle de Toluca será de 18 grados, con ambiente templado frío. Tendremos vientos de dirección norte y noroeste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es de 50 por ciento.

Cielo mayormente nublado, pronóstico para el valle de Toluca (Foto: SMN).



Para el estado de México se pronostican condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del estado. Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos, que se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en el estado de México será de 1 a 3 grados y la máxima de 21 a 23 grados. Esperamos viento de componente norte con velocidad de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Nuevo frente frío traerá lluvias al país

Un nuevo frente frío (número 28) y su masa de aire polar se desplazarán sobre el norte del país y el golfo de México; en combinación con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y con una vaguada en altura sobre dicho golfo, originarán chubascos y lluvias fuertes en estados del oriente y sureste de México, así como en la península de Yucatán.

Un nuevo frente frío llega al norte de México (Foto: SMN).

Estas condiciones reforzarán el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la mesa del norte y la mesa central, con bancos de niebla en zonas montañosas de Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Se prevén rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en el norte y noreste del territorio nacional, así como un nuevo evento de “norte” durante la tarde, con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz.

El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará lluvias e intervalos de chubascos en estados del norte, occidente y sur del país, con posible caída de granizo en estados del centro del territorio mexicano, incluido el estado de México.

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