Probosque abre 17 puntos de acopio para reciclaje de árboles de Navidad

Para promover prácticas sustentables, después de la temporada decembrina, el Gobierno del Estado de México, a través de la Protectora de Bosques (Probosque), habilitó 17 viveros forestales como Centros de Acopio para el reciclaje de árboles de Navidad naturales; el servicio se dará de manera gratuita del 9 de enero al 31 de marzo, de 09:00 a 16:00 horas.
El programa forma parte de la Campaña Estatal de Acopio Reciclaje de Árboles de Navidad Naturales 2026, cuyo objetivo es evitar que estos sean abandonados en la vía pública o en tiraderos clandestinos; así como transformarlos en composta orgánica, utilizada en la producción de nuevas plantas destinadas a la restauración de bosques en la entidad.
“Es relevante que rescatemos los residuos y los convirtamos, después de que ornamentaron las casas, que ahora los convirtamos en composta para crear nuevos árboles, o bien, parte de ellos que sean convertidos en artesanías, que son verdaderas obras de arte”, señaló Alejandro Sánchez Vélez, Director General de Probosque.
El proceso de acopio inicia con la recepción del árbol, verificando que no contenga luces, esferas, clavos o bases. Posteriormente, el material se tritura y se deposita en patios de compostaje. Una vez madurada, la composta se mezcla con tierra negra de monte y tepojal para ser utilizada en la producción de especies como pino, oyamel y abeto.
Cada árbol reciclado genera suficiente composta para producir hasta 10 nuevas plantas, lo que contribuye directamente a las campañas de restauración y recuperación del suelo que Probosque realiza durante el año. Adicionalmente, alrededor del 10 por ciento de los árboles recolectados se destinarán a artesanas y artesanos para transformar la madera en juguetes y utensilios.
Para la población que reside en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, Probosque mantendrá un servicio de recolección a domicilio, condicionado a un mínimo de diez árboles.
Las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 722 878 9891 y 722 878 9819; consultar la ubicación del vivero más cercano en https://probosque.edomex.gob.mx/viveros_forestales; o escanear el código QR impreso en las etiquetas que se entregaron durante su etapa de comercialización.