Procesan a investigado por robo de vehículo con violencia perpetrado en Tlalnepantla

Luego de recabar y aportar los datos de prueba necesarios ante la Autoridad Judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso en contra de un individuo identificado como Hugo “N”, quien es investigado por el delito de robo de vehículo con violencia.

Hugo “N” (Foto: Especial).

Los hechos que se le imputan se registraron el pasado 20 de agosto de 2025, cuando la víctima, se encontraba en el boulevard Querétaro, en la colonia Viveros del Valle, perteneciente al municipio de Tlalnepantla, a bordo de su vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta, en compañía de su esposa y de uno de sus hijos, momento en el que arribó el hoy investigado junto con otros tres masculinos, portando armas de fuego con las que la amagaron, y con lenguaje intimidatorio los desapoderaron de la unidad para después darse a la fuga.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, el Agente del Ministerio Público inició actos de investigación que permitieron identificar a Hugo “N” como posible partícipe de este hecho delictivo.

Tras ser detenido, este individuo fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición de un Juez, quien tras proceso legal determinó auto de vinculación a proceso en contra del investigado, el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria y la prisión preventiva justificada. No obstante, debe ser considerado inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

